The Outer Worlds 2 im Test: Feine Kost für eingefleischte Rollenspielliebhaber

Von allem ein bisschen mehr, aber letztlich der Tradition verhaftet: Das neue „The Outer Worlds 2“ macht vieles gut, spricht aber vor allem Rollenspielfans an.
“The Outer Worlds“ ist vor fünf Jahren ein kleiner Überraschungshit gewesen. Eine liebevoll gestaltete Welt, skurrile Charaktere, eine stabile Spielmechanik, vor allem aber der anarchische Humor machten das Spiel von Entwickler Obsidian Entertainment zu einer Mischung aus „Fall Out“ und „Per Anhalter durch die Galaxis“ und zum Publikumsliebling.