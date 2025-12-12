Charli XCX bringt die "Brat"-Ära auf die große Leinwand: Der Trailer zu ihrer A24-Mockumentary "The Moment" ist da. Mit dabei: Kylie Jenner, Alexander Skarsgård und weitere Stars. Der Film feiert beim Sundance Film Festival 2026 Premiere.
Der "Brat Summer" geht in die Verlängerung - zumindest auf der Kinoleinwand. Charli XCX (33) hat am Donnerstag den offiziellen Trailer zu ihrer A24-Mockumentary "The Moment" veröffentlicht. Darin nimmt die britische Sängerin den Hype um ihr Hit-Album "Brat" und die Absurditäten der Musikindustrie gehörig auf die Schippe.