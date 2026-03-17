"The Model" hat gesprochen: Das digitale Prognose-Tool sieht für Sarah Engels und ihren deutschen Beitrag "Fire" eine Katastrophe beim ESC in Wien voraus. Doch im letzten Jahr lag "The Model" falsch.
Düstere Aussichten für Sarah Engels (33). Ihrem Song "Fire", mit dem sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien antritt, droht ein Debakel. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das Analyse-Programm "The Model". Der ESC-Experte James Stephenson berechnet damit seit 2024 die Chancen der Beiträge.