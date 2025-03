Lady Gaga kommt mit ihrer "The Mayhem Ball"-Tour nach Deutschland. Die Sängerin wird im November für zwei Konzerte in Berlin auftreten. Der Vorverkauf startet Anfang April.

Sie ist zurück: Lady Gaga (38) kündigt ihre nächste große Tour an! Unter dem Titel "The Mayhem Ball" will der Popstar noch dieses Jahr wieder live durchstarten - verkündet hat Lady Gaga die Neuigkeit höchstpersönlich auf Instagram.

Zwei Konzerte in Deutschland

"Nach meinen Shows in Singapur hatte ich eigentlich nicht vor, dieses Jahr auf Tournee zu gehen, aber die unglaubliche Resonanz auf das neue Album hat mich inspiriert, weiterzumachen", schreibt Lady Gaga. Start der Tour ist im Juli in Las Vegas. Ab Oktober geht es dann nach Europa mit unter anderem Stopps in London, Stockholm und Barcelona. Zweimal tritt sie in Deutschland auf: Am 4. und 5. November 2025 steht sie in der Berliner Uber Arena auf der Bühne. Der Vorverkauf beginnt am 3. April um 12 Uhr.

Die neue Tournee markiert ihre Rückkehr in die Konzertarenen, nachdem sie zuletzt mit ihrer "Chromatica Ball"-Tour in Stadien aufgetreten war. "Dieses Mal haben wir uns für Arenen entschieden, damit ich die Details der Show selbst bestimmen kann, was in Stadien einfach nicht möglich ist - und ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten", freut sich die Sängerin. "Diese Show soll ein theatralisches und elektrisierendes Erlebnis bieten, das 'Mayhem' genau so zum Leben erweckt, wie ich es mir vorstelle."

Mega-Erfolg mit ihrem neuen Album

Mit ihrem siebten Studioalbum "Mayhem", das am 7. März 2025 erschienen ist, feiert Lady Gaga aktuell ein triumphales Comeback. Nach Angaben des "Billboard"-Magazins erreichte das Album kurz nach der Veröffentlichung Platz 1 der US-Charts und hat den erfolgreichsten Album-Auftakt einer Künstlerin in diesem Jahr hingelegt.

Auch in Deutschland ist "Mayhem" ein voller Erfolg und eroberte direkt die Spitze der deutschen Album-Charts. Es ist bereits Lady Gagas drittes Album, das hierzulande auf Platz 1 landet, nach "The Fame" und "Born This Way".