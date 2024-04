The Masked Singer

In der Show wurde der Robodog enttarnt.

In der ProSieben-Show „The Masked Singer“ ist mal wieder ein Promi enttarnt worden. Diesmal war es eine Moderatorin, die man vor allem aus RTL-Sendungen kennt – und die ganz schön zu schwitzen hatte.











Jetzt kann sie auch noch singen: Moderatorin Nazan Eckes hat sich in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ von einer bislang ungekannten Seite gezeigt. Die 47-Jährige schied zwar in der vierten Folge aus der Musik-Sendung aus – hatte zuvor aber bewiesen, dass sie sehr passabel singen kann. Eine Fähigkeit, mit der sie bislang nicht öffentlich in Erscheinung getreten war.