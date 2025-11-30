The Masked Singer: US-Musiker steckte im Dude-Kostüm

Der nächste Promi ist enthüllt: In der ProSieben-Rateshow "The Masked Singer" kam am Samstagabend unter dem Dude-Kostüm ein US-amerikanischer Musiker zum Vorschein - was viele Zuschauer schon vermutet hatten.
In der vierten Folge der aktuellen Staffel "The Masked Singer" ist am Samstagabend die nächste Maske enttarnt worden: Im Dude-Kostüm steckte der Bloodhound-Bassist "Evil" Jared Hasselhoff (54). Während das für die Jury mit Verona Pooth (57), Chris Tall (34) und Gaststar Tom Neuwirth alias Conchita Wurst (37) überraschend kam, hatten viele Zuschauer den richtigen Riecher.