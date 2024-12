The Masked Singer: Schauspielerin als Lady Ananas enttarnt

Schauspielerin Maren Kroymann (75) hat in der dritten Folge der elften "The Masked Singer"-Staffel am Samstagabend (30. November) alle überrascht: Sie verbarg sich im Kostüm "Lady Ananas", und keiner im Rateteam kam ihr auf die Spuren.

Nachrichtensprecherin, Ärzteserien-Star oder doch ein Mann?

Rea Garvey (51) schwärmte zwar von der Ananas als "vielleicht die schönste oder die zweitschönste Maske". Doch er lag mit seinem Tipp Susanne Daubner (63) daneben. Die Rategäste Alec Völkel (52) und Sascha Vollmer (52) glaubten ebenfalls an eine Nachrichtensprecherin - Gundula Gause (59). Oder aber auch den "Let's Dance"-Juror Jorge González (57). Palina Rojinski (39) vermutete wegen eines Medizinsymbols in den Hinweisen eine Schauspielerin aus einer Ärzteserie. "Barbara Wussow könnte es sein. Oder vielleicht Colleen Ulmen-Fernandes, die ist ja TV-Ärztin beim Traumschiff." Als dann ihre Bekannte Maren Kroymann zum Vorschein kam, konnte Rojinski es nicht fassen: "Wir kennen uns! Wir haben ja schon den einen oder anderen Film zusammen gedreht."

"Eigentlich braucht man eine Gebrauchsanweisung dafür"

Kroymann fand es aber gar nicht schlimm, dass keiner ihren Namen ins Spiel gebracht hatte. Danebenliegen, gehöre bei einer Rätselshow nun einmal dazu. "Ich freue mich so, dass ich bei diesem eigenen Universum dabei sein durfte!", verriet sie gegenüber ProSieben. Sie habe auch alles dafür getan, dass ihr niemand auf die Schliche kommt. So habe sie nur drei Leute in ihrem Umfeld über ihre Teilnahme eingeweiht. Ihre Maske fand die Grimme-Preisträgerin durchaus komplex: "Eigentlich braucht man eine Gebrauchsanweisung dafür." Sie habe selbst mit Übung noch gut zehn Minuten gebraucht, um in die "Lady Ananas" zu schlüpfen.

Vierte Folge am 7. Dezember

Insgesamt sind in der elften Staffel zehn Masken dabei. Bereits enttarnt wurden Ex-Handballspieler Pascal "Pommes" Hens (44) als Bling-Bling-Nashorn sowie Fernseh- und Radiomoderatorin Madita van Hülsen (43) als "Lauch". Die nächste Ausgabe von "The Masked Singer" folgt am Samstag, 7. Dezember (20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn).