The Masked Singer

1 Elfe Elgonia wurde im Halbfinale enttarnt. Foto: ProSieben/Willi Weber

In der ProSieben-Show „The Masked Singer“ ist mal wieder ein Promi enttarnt worden. Mit von der Partie waren am Samstagabend auch Jan Delay und eine ESC-Ikon.











Nadja Benaissa war die fröhliche Elfe Elgonia: Die 42 Jahre alte No-Angels-Sängerin ist im Halbfinale der ProSieben-Show „The Masked Singer“ am Samstagabend (4. Mai) ausgeschieden. Sie hatte nicht genug Stimmen aus dem Publikum erhalten – daher musste ihre Maske runter. Am schönsten sei es gewesen, all die Menschen kennenzulernen, sagte Benaissa kurz nach der Entscheidung.