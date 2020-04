21 Besonders um das Faultier ranken sich bei „The Masked Singer“ viele Spekulationen. Foto: dpa/ProSieben

Die Erfolgsshow „The Masked Singer“ bei ProSieben biegt in die Zielgerade ein. Zahlreiche Fans rätseln seit Wochen, welche Prominente sich hinter den Kostümen verbergen könnten. Das sind die Spekulationen.

Stuttgart - Es ist die entscheidende Phase bei „The Masked Singer“: Beim Halbfinale an diesem Dienstag von 20.15 Uhr an und beim großen Finale der erfolgreichen ProSieben-Show in der nächsten Woche müssen die verbliebenen Kandidaten ihre Masken fallen lassen.

Fünf Prominente sind es noch, die den Zuschauern und dem Rate-Team um Ruth Moschner und Rea Garvey Rätsel aufgeben. Verkleidet als Hase, Drache, Wuschel, Chamäleon und Faultier treten sie im mit Spannung erwarteten Sänger-Wettstreit gegeneinander an und kämpfen um den Sieg der quotenstarken Show.

Auf Facebook, Twitter und in der App häufen sich die Spekulationen, wer unter den aufwendigen Kostümen stecken könnte. Bislang sind Stefanie Heinzmann, Franziska Knuppe, Angelo Kelly, Rebecca Immanuel und zuletzt Caroline Beil entlarvt worden.

In unserer Bildergalerie haben wir die Spekulationen zusammengestellt, welche Stars sich hinter welcher Maske verbergen könnten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Klicken Sie sich durch!