1 Ist das wirklich Stefan Raab? Im Netz wird ordentlich diskutiert. Foto: dpa/Prosieben

Nach einer Corona-Zwangspause kehrte am Dienstagabend die erfolgreiche ProSieben-Sendung „The Masked Singer“ zurück – mit Erfolg. Im Netz wurde wieder fleißig gerätselt und spekuliert.

München - Nach einer unfreiwilligen Corona-Zwangspause kehrte am Dienstagabend die beliebte Musik-Rateshow „The Masked Singer“ zurück auf die TV-Bildschirme. Deutschland konnte wieder fleißig rätseln, wer sich wohl hinter den farbenfrohen Kostümen befindet. Bei der ersten Show nach der Corona-Pause ist Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil enttarnt worden.

Die 53-Jährige musste am Dienstagabend ihre Maske ablegen, nachdem sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen hatte. Sie schlüpfte aus dem glänzenden Roboter-Kostüm, in dem sie in den vergangenen Wochen auf High Heels unerkannt den „Robot Dance“ (Robotertanz) nahezu perfektioniert hatte.

Dieter Hallervorden hoch im Kurs

Im Rennen sind nach dem Ausscheiden Beils nun noch der Hase, der Drache, das Faultier, Wuschel und das Chamäleon. Im Netz wird derweil fleißig diskutiert und geraten. Besonders beim Chamäleon scheinen sich die ProSieben-Community und Twitter-User einig zu sein: es kann sich nur um Dieter „Didi“ Hallervorden (84) handeln.

Auch bei der offiziellen Abstimmung auf der Seite des Senders ProSieben liegt der 84-Jährige deutlich vorne. Fast 80 Prozent sind der Meinung, dass es sich beim Chamäleon um Hallervorden handelt. Abgeschlagen auf Platz zwei liegt mit nur 5,1 Prozent Entertainer Bürger Lars Dietrich.

Deutlich enger geht es beim Wuschel zu. Hier tippen 39,5 Prozent auf Popsänger Mike Sänger (20). Doch auch Sänger Wincent Weiss (27) wird hoch gehandelt. 33 Prozent glauben, dass er sich hinter dem Kostüm versteckt. Oder hat sich etwa ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister als Wuschel verkleidet?

Auch beim Faultier steht ein ehemaliger Weltmeister hoch im Kurs: 34 Prozent der ProSieben-Community sind überzeugt, dass es sich um Wok-Weltmeister Stefan Raab (53) handelt. Das wäre ein Ding. Immerhin hat sich der Entertainer in den vergangen Jahren in der Öffentlichkeit mehr als rar gemacht.

Nur Sänger Sascha (48) steht beim Faultier noch höher im Kurs als Raab. Rund 47 Prozent der Community glaubt, dass der 48-Jährige unter der Verkleidung steckt.

Beim Drachen liegt derweil Max Giesinger (31) ganz vorne. Der Sänger aus dem Landkreis Karlsruhe steht mit 41 Prozent momentan auf Platz eins – gefolgt von dem in Backnang geborenen Künstler Gregor Meyle mit knapp 37 Prozent. Auch bei Twitter sehen viele User Meyle im Drachen-Kostüm.

Eindeutiger geht es beim Hasen zu. Hier ist sich die Community sicher: unter dem Kostüm befindet sich Komikerin Martina Hill. Knapp 52 Prozent stimmten für die 45-Jährige aus Berlin, die unter anderem durch „Knallerfrauen“ oder durch Auftritte in der ZDF-Heute-Show an großer Beliebtheit gewann.

Abgeschlagen auf dem zweiten Platz liegt Sängerin Jasmin Wagner (39) – besser bekannt als „Blümchen“. Nur etwa zehn Prozent der Community tippt auf die 39-Jährige, die ihre größten Erfolge mit Songs wie „Herz an Herz“ in den Neunzigern feierte.

Aber auch Fernsehmoderatorin Enie van de Meiklokjes (45) wird als Hase gehandelt. Nächsten Dienstag können die Fans der Sendung weiterrätseln. Dann werden wieder Millionen vor den Bildschirmen sitzen. Am Dienstagabend schalteten 3,88 Millionen (12,1 Prozent) beim Live-Spektakel ein.