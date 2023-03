8 Ruth Moschner und Rea Garvey bilden zusammen mit einem wechselnden Gast wieder das Rateteam. Foto: dpa/Willi Weber

„The Masked Singer“ geht in eine neue Runde. Auf ProSieben startet bald die achte Staffel der Unterhaltungsshow. Welche Masken bereits bekannt sind und wann das Format beginnt, erfahren Sie hier.









Welcher Promi steckt unter welcher Maske? Publikum und Rateteam können schon bald wieder Detektiv spielen, wenn Stars ihre mehr oder weniger vorhandenen Gesangskünste bei „The Masked Singer“ unter Beweis stellen. Wir haben die wichtigsten Informationen zur achten Staffel zusammengefasst.

Wann läuft die neue Staffel?

Die neue Ausgabe der Unterhaltungsshow startet am 1. April um 20.15 Uhr auf ProSieben. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge, die von Matthias Opdenhövel moderiert wird. Wann das Finale ausgestrahlt werden soll, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Wer die Folgen im Nachhinein sehen möchte, kann die Episoden bei Joyn streamen.

Wie funktioniert „The Masked Singer“?

Ziel der Show ist es, seine Identität so lange wie möglich zu verschleiern und mit dem Auftritt unter der Maske zu überzeugen. Denn nur wer von den Zuschauern genug Stimmen erhält, kommt eine Runde weiter. Der Promi mit den wenigsten Votes ist raus und muss sich am Ende der Sendung enttarnen.

Wer sitzt im Rateteam?

Das Rateteam besteht auch in diesem Jahr aus Ruth Moschner und Rea Garvey sowie einem Gast. Dieser wird erst kurz vor der jeweiligen Show bekannt gegeben. In der Vergangenheit saßen Persönlichkeiten wie Nora Tschirner, Joko Winterscheidt oder Carolin Kebekus neben Moschner und Garvey. Das Trio versucht, die Hinweise auf den jeweiligen Promi in den Einspielern zu deuten und so die Identität in Zusammenspiel mit dem Gesang zu erraten.

Welche Masken sind dabei?

ProSieben stellt die neuen Masken nach und nach vor. Bislang stehen zwei Kostüme fest, darunter das Seepferdchen. „In den neuen Folgen geht es mit dem verträumten Seepferdchen auf Tauchgang in die versteckte Stadt Corallica. In den Tiefen des Ozeans unterrichtet die Maske die kleinen Seepferdchen“, schreibt der Sender. 600 Stunden Arbeit stecken in dem Gewand. Noch aufwendiger war die Herstellung des Igels. 1000 Arbeitsstunden hat das Kostüm in Anspruch genommen. Die ersten Hinweise werfen auch hier mehr Fragen als Antworten auf. „Gerade erst hat der Igel sein Abitur bestanden und ist schon aus dem Elternhaus ausgezogen. Er hat definitiv etwas Rebellisches.“

Welche Promis haben bislang gewonnen?