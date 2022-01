The Masked Dancer

1 "The Masked Dancer": Das Glühwürmchen alias Ute Lemper ist ausgeschieden. Foto: ProSieben/Willi Weber

Bei "The Masked Dancer" ist in Folge eins das Glühwürmchen ausgeschieden. Unter der Maske steckte ein großer Star, wie sich herausstellte.















Am Donnerstagabend (6. Januar) lief die erste Ausgabe der ProSieben-Show "The Masked Dancer". Für einen der Promis unter den Masken ist das Abenteuer damit auch schon wieder vorbei. Das Glühwürmchen hat die wenigsten Votes von den Zuschauerinnen und Zuschauern erhalten und wurde demaskiert. Darunter verbarg sich Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper (58).

Zwei weitere Masken

Mit Schaf und Zottel wurden in der ersten Folge der Show noch zwei weitere Masken enthüllt. Neben ihnen sind damit noch Maximum Power, die Maus, der Affe und der Buntstift im Rennen. Moderatorin Ruth Moschner (45), die auch bei "The Masked Singer" Mitglied des Rateteams ist, unterstützte in der Auftaktfolge das Rateteam mit Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49).

"The Masked Dancer" ist ein Ableger von "The Masked Singer". ProSieben zeigt die Show donnerstags um 20:15 Uhr. Moderiert wird "die verrückteste Tanz-Party des Jahres" von Matthias Opdenhövel (51).