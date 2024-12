"The Man With The Bag"

1 Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson am Set in New York. Foto: Imago Images/Cover-Images/instar

Für Arnold Schwarzenegger haben die Dreharbeiten zur Weihnachtskomödie "The Man With The Bag" begonnen. Erste Bilder vom Set zeigen ihn im Santa-Claus-Look.











Link kopiert



Arnold Schwarzenegger (77) ist zurück vor der Kamera. Der Schauspielstar wurde am Dienstag (17. Dezember) in New York City am Set von "The Man With The Bag" gesichtet. Die Amazon MGM Studios betätigten bei Instagram den offiziellen Produktionsstart der Komödie.