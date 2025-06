The Look erscheint im November: Buch über Mode: Michelle Obama packt über Zeit im Weißen Haus aus

Michelle Obama (61) bringt ein neues Buch heraus: Darin wird es um ihre Mode im Weißen Haus gehen. Die 61-Jährige, die während der beiden Amtszeiten ihres Mannes, Ex-US-Präsident Barack Obama (63), zwischen 2009 und 2017 First Lady war, will den Lesern und Leserinnen mit "The Look" einen Einblick geben, welche Outfits ihr während dieser Zeit am meisten bedeuteten und wie sie sich darin fühlte. Das Buch wird am 4. November 2025 veröffentlicht. Auf Deutsch erscheint "The Look" im Prestel Verlag als Hardcover.

In einem auf Instagram geteilten Beitrag beschrieb Michelle Obama das Buch als "eine Reflexion über meine lebenslange Reise mit Mode, Haar und Schönheit". Darin finden sich demnach "einige der Outfits, die mir am meisten bedeutet haben, aber noch wichtiger sind die Momente, die ich in ihnen erlebt habe - große und kleine, persönliche und politische, historische und alltägliche - und die so unvergesslich waren wie die Kleider selbst", erklärte sie weiter über das Buch.

Buch zeigt unveröffentlichte Bilder

Das Titelbild von "The Look" zeigt Michelle Obama im Weißen Haus in einem blauen Abendkleid. Das Buch wird zudem mehr als 200 Fotos enthalten, darunter auch einige nie zuvor gezeigte Bilder. Während ihrer Zeit als First Lady wurde Michelle Obama zur Stil-Ikone und sorgte mit ihren Outfits regelmäßig für Schlagzeilen. Als sie nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus mit ihrer Autobiografie "Becoming", die zum internationalen Bestseller wurde, auf Tour ging, war erneut auch ihre Mode Gesprächsthema.

Michelle Obama schreibt einer Mitteilung zu "The Look" zufolge: "Ich bin dankbar, dass ich in meinem Leben eine Phase erreicht habe, in der ich mich selbstbestimmt und frei fühle, zu tun, was ich will, und zu tragen, was ich will... Während unserer Jahre im Weißen Haus haben die Leute ständig mein Aussehen kommentiert und meine Kleiderwahl seziert. Das ist einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, dieses Buch jetzt zu schreiben: Es ist an der Zeit, dass ich meine Geschichte, was Mode und Schönheit für mich bedeuten, in meinen eigenen Worten wiederfinde."