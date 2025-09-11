The Long Walk: Stephen Kings düstere Zukunftsvision kommt ins Kino

Am 11. September kommt nach "The Life of Chuck" eine weitere Stephen-King-Verfilmung ins Kino. Wieder mit Mark Hamill, jedoch einer ungleich düstereren Botschaft.
Verfilmungen von Stephen-King-Romanen feiern aktuell Hochkonjunktur. Kurz nach dem sehenswerten "The Life of Chuck", basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichte, kommt am 11. September eine über 45 Jahre alte Story des Horrormeisters ins Kino. "Todesmarsch", im Original "The Long Walk", wurde 1979 veröffentlicht und gilt als eines von Kings heftigsten Schreckensszenarien. Nicht trotz, sondern aufgrund der simplen Prämisse.