Katy Perry hat am 9. Dezember weitere Termine für den Europa-Teil ihrer "The Lifetimes Tour" angekündigt. Auch in Deutschland wird die Sängerin gastieren. Zwei Konzerte sind dort für Oktober 2025 geplant.

Katy Perry (40) wird im Rahmen ihrer "The Lifetimes Tour" auch in Europa auftreten. Am Montag (9. Dezember) kündigte sie weitere Termine auf dem Kontinent an. In Deutschland wird sie in zwei Städten spielen.

Auftritte in Berlin und Köln

Nachdem Perry zunächst nur einige Auftritte in Großbritannien bestätigt hatte, gibt es nun Nachschub. Wie sie auf ihrem Instagram-Account verriet, tritt sie auch noch in anderen Ländern wie Belgien, Dänemark, Ungarn und Polen auf. In Deutschland gastiert sie am 21. Oktober in der Berliner Uber Arena und am 23. Oktober in der Lanxess Arena in Köln. Karten dafür sind ab Freitag, 13. Dezember, 10:00 Uhr, auf eventim.de erhältlich.

Fans dürfen wohl wieder mit einer spektakulären Show rechnen, für die Perry bekannt ist. Dass sie in Topform ist, bewies sie am Sonntag (8. Dezember) in London beim Capital Jingle Bell Ball. Dort zeigte sie sich erst in einem gewagten Kleid ohne BH auf dem roten Teppich und stand dann in einem winzigen bauchfreien Top und einem Minirock auf der Bühne.

Erste Tour seit sieben Jahren

Der Tourauftakt findet am 23. April 2025 in Mexiko statt, weiter geht es anschließend nach Australien, bevor es die US-amerikanische Sängerin im Oktober nach Europa verschlägt. Für Katy Perry ist es ihre erste Tour seit sieben Jahren. Zuletzt war die Sängerin von 2017 bis 2018 im Rahmen ihrer "Witness"-Tour für Konzerte in Amerika, Asien, Europa, Afrika und Ozeanien unterwegs.

Am 20. September 2024 veröffentlichte sie nach vier Jahren Pause ihr siebtes Studioalbum, das den Titel "143" trägt. Der Song "Lifetimes" ist eine Liebeserklärung an ihre Tochter Daisy (4), die sie mit Schauspieler Orlando Bloom (47) hat, - und ihr offenbar so wichtig, dass sie ihre Welt-Tour danach benannt hat. Wie sie bereits in einem Interview mit "The Sun"verriet, soll ihre Tochter sie dabei auch begleiten.