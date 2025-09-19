The Life of a Showgirl: Taylor Swift plant ihr Kino-Comeback

Taylor Swift will offenbar auch zurück ins Kino. Anlässlich ihres neuen Albums "The Life of a Showgirl" soll bald ein Film auf die Leinwand kommen, der mit der Platte in Verbindung steht.
Taylor Swift (35) plant angeblich ihr Kino-Comeback. Der Inhalt des Projekts sei zwar ein Geheimnis, aber laut Quellen des Branchenblatts "The Hollywood Reporter" steht der Film mit dem neuen Album von Swift, "The Life of a Showgirl", in Verbindung. Das Album erscheint am Freitag, 3. Oktober 2025. Der Film soll am darauffolgenden Wochenende in den Kinos anlaufen.