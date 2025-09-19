The Life of a Showgirl: Taylor Swift plant ihr Kino-Comeback

Taylor Swift will offenbar auch zurück ins Kino. Anlässlich ihres neuen Albums "The Life of a Showgirl" soll bald ein Film auf die Leinwand kommen, der mit der Platte in Verbindung steht.

Taylor Swift (35) plant angeblich ihr Kino-Comeback. Der Inhalt des Projekts sei zwar ein Geheimnis, aber laut Quellen des Branchenblatts "The Hollywood Reporter" steht der Film mit dem neuen Album von Swift, "The Life of a Showgirl", in Verbindung. Das Album erscheint am Freitag, 3. Oktober 2025. Der Film soll am darauffolgenden Wochenende in den Kinos anlaufen.

Darüber hinaus ist nicht bekannt, wer das Projekt inszeniert hat. "The Hollywood Reporter" spekuliert, dass Swift höchstpersönlich dieses Kino-Event gedreht haben könnte. Sie war zuletzt für die Dokumentation "Folklore: The Long Pond Studio Sessions" verantwortlich, die 2020 auf Disney+ Premiere gefeiert hat. Sam Wrench (35) saß für den Film zur "Eras Tour" auf dem Regiestuhl.

Globaler Hit

Die Sängerin feierte mit "Taylor Swift: The Eras Tour" einen Kinohit. Der Konzertfilm spielte weltweit 261 Millionen Dollar ein. Die Produktionskosten lagen bei 15 Millionen Dollar, die Swift und ihr Team aus eigener Tasche bezahlt haben.

Falls der Film im ersten Oktoberwochenende erscheint, wird er mit dem neuen Film von Dwayne Johnson (53) konkurrieren, "The Smashing Machine".

Ereignisreiches Jahr für Swift

Damit setzt sich ein abenteuerliches Jahr für Swift fort. Im Mai kündigte sie an, dass sie die Masterrechte an ihren ersten sechs Alben erworben hat. Im August hat sie im Podcast "New Heights" von Travis und Jason Kelce angekündigt, dass ihr neues Album "The Life of a Showgirl" auf dem Weg ist. Wochen später gab sie die Verlobung mit Travis Kelce bekannt.