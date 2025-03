„The Last Showgirl“: Der neue Glanz der Pamela Anderson

„The Last Showgirl“

1 Pamela Anderson als „The Last Showgirl“ Foto: dpa

Lange war der einstige „Baywatch“-Serienstar in der Öffentlichkeit auf die Rolle des Busenwunders reduziert. Ihr Talent als empathische Schauspielerin beweist Pamela Anderson nun in Gia Coppolas Sozialdrama „The Last Showgirl“. Eine Entdeckung!











Ein Dekolleté, das jede noch so fest geknöpfte Bluse zu sprengen droht, platinblond gefärbtes Haar, lackierte Kunststoff-Krallen, Erotikfotos im Playboy, Blitzehen mit mehreren Bad Boys und eine tragende Bikini-Rolle in „Baywatch“: Seit ihrer Entdeckung in den frühen 1990er Jahren war Pamela Anderson nicht gerade als Schauspielerin mit Tiefgang bekannt.