The Last Resort: Neue Rom-Com mit Daisy Ridley und Alden Ehrenreich

Urlaubsstimmung und die große Liebe? Das Setting von "The Last Resort" mit Daisy Ridley und Alden Ehrenreich verspricht zumindest beste Unterhaltung für Rom-Com-Fans.











Fans romantischer Komödien dürften bei diesem Projekt hellhörig werden. Offenbar ist eine neue Romantic Comedy mit Daisy Ridley (32) und Alden Ehrenreich (35) in den Hauptrollen geplant. Das US-Branchenportal "Deadline" berichtet, dass die beiden unter anderem aus dem "Star Wars"-Universum bekannten Schauspieler als Hauptdarsteller in "The Last Resort" auftreten sollen.