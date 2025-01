Im April geht es mit Staffel 2 der beliebten Videospiel-Adaption „The Last of Us“ weiter. Hier erfahren Sie, wo man die Serie streamen kann.

Auf der CES in Las Vegas am 6. Januar stellte der Produzent der Serie, Neil Druckmann, den Trailer zu Staffel 2 von „The Last of Us“ vor. Dieser zeigt neben neuen Charakteren auch einige dramatische Szenen aus der postapokalyptischen Welt. Erscheinen soll die Serie im April 2025. Ein genaues Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Wo kann man die Serie streamen?

In Deutschland wird Staffel 2 von „The Last of Us“ wieder exklusiv über Sky und die dazugehörige Streaming-Plattform WOW zu sehen sein. Wer kein Abonnement bei einem der Anbieter abschließen möchte, muss voraussichtlich einige Monate warten, bis die neue Staffel zum Kauf verfügbar ist.

Worum geht es in Staffel 2?

Laut Warner Bros. spielt die 2. Staffel von „The Last of Us“ fünf Jahre nach den Ereignissen von Staffel 1. Joel und Ellie geraten dabei nicht nur in einen Konflikt miteinander, sondern auch mit der gefährlichen und unberechenbaren Welt. Die Handlung soll einen Teil des zweiten Videospielteils abdecken. Wie die Macher der Show in einem Interview aus dem Jahr 2024 andeuteten, wird aber voraussichtlich nicht die komplette Geschichte erzählt, da diese zu umfangreich ist und weitere Staffeln benötigt, um abgeschlossen zu werden. Es könnte daher sogar noch zwei weitere Staffeln von „The Last of Us“ geben, wenn das Interesse weiterhin so hoch bleibt, wie die Produzenten verrieten.

Besetzung von Staffel 2

In der zweiten Staffel kehren unter anderem Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria zurück. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellern gehören Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny und Jeffrey Wright als Isaac. Catherine O'Hara hat außerdem einen Gastauftritt.