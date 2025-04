The Last of Us ist zurück: Wie schockierend wird Staffel zwei?

"The Last of Us" ist zurück

1 Joel (Pedro Pascal) hadert mit seinen Taten der Vergangenheit. Foto: HBO/Sky

Nach über zwei Jahren Wartezeit erfahren Fans der Serienadaption von "The Last of Us" endlich, wie es mit dem Duo Joel und Ellie weitergeht.











Über zwei Jahre nach ihrer Premiere 2023 hat sich die Videospiel-Adaption "The Last of Us" Zeit gelassen, ehe die Geschichte von Joel (Pedro Pascal, 50) und Elli (Bella Ramsey, 21) mit Staffel zwei fortgesetzt wird. Ab dem 14. April und somit nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung starten beim Pay-TV-Anbieter Sky und auf dem Streamingdienst Wow die insgesamt sieben neuen Episoden. Ein (spoilerfreier) Vorausblick, was die Fans der Serie, die die gleichnamige Videospielreihe nicht gezockt haben, erwarten dürfte.