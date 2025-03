The Kings Music Room: König Charles wird zum DJ

König Charles ehrt den Commonwealth Day am 10. März auf ganz persönliche Weise. Der Monarch hat sich als DJ betätigt und in einer Musikshow eine musikalische Reise durch das Commonwealth gemacht.

König Charles III. (76) hat für den Commonwealth Day am 10. März ein ganz persönliches Projekt in Angriff genommen. Der Monarch hat eine Playlist für eine eigene Musikshow zusammengestellt, die ab 10. März auf Apple Music 1 kostenlos verfügbar sein wird. Charles beweist dabei einen vielseitigen Musikgeschmack.

König Charles: "Musik bringt uns Freude"

"The King's Music Room" wurde im Buckingham Palast aufgenommen. Die Show hat Songs von Größen wie Kylie Minogue (56), Bob Marley (1945-1981) oder Grace Jones (76) zu bieten. Auch Afrobeats-Künstler Davido (32) oder die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye (27) haben es in die royale Playlist geschafft.

Die musikalische Reise soll Charles' persönlichem Geschmack entsprechen und von seinen Erfahrungen aus aller Welt geprägt sein. Neben den gespielten Songs erzählt der 76-Jährige auch einige Anekdoten über seine Begegnungen mit Künstlern und spricht über die Bedeutung der Lieder.

"Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik sehr viel bedeutet", sagt Charles laut "People" zu der Folge. "Ich weiß, dass das auch für so viele andere der Fall ist. Sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den tiefsten Tiefen unseres Gedächtnisses aufsteigen zu lassen, uns in Zeiten der Traurigkeit zu trösten und uns an ferne Orte zu bringen." Der Monarch fügt an: "Aber vielleicht kann sie vor allem unsere Stimmung so sehr heben, und das umso mehr, wenn sie uns zum Feiern zusammenbringt. Mit anderen Worten: Sie bringt uns Freude."

Bei Instagram wurde das Projekt auch von der Royal Family angekündigt. In einem Clip ist zu sehen, wie Charles an seinem Schreibtisch Platz nimmt, auf dem eine On-Air-Lampe leuchtet. Im Hintergrund sind die Klänge von Bob Marleys "Could You Be Loved" zu hören, die auch von einer Kapelle vor dem Buckingham Palast angestimmt werden.

Der englische Monarch ist das Oberhaupt des Commonwealth of Nations, zu dem neben dem Vereinigten Königreich zahlreiche ehemalige Kolonien wie Australien oder Kanada gehören. Der Commonwealth Day findet am zweiten Montag im März statt und steht dieses Mal unter dem Motto "Gemeinsam gedeihen wir".