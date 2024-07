Der Streamingdienst Hulu hat 20 neue Episoden von "The Kardashians" in Auftrag gegeben. Die beliebte Reality-Serie werde "weitere Staffeln" erhalten.

Für den Kardashian-Clan geht es auch in Zukunft auf der Streamingplattform Hulu weiter. Die Serie "The Kardashians" erhält 20 weitere Episoden, wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht. Auf Instagram teilte der Account der Reality-Serie, dass der Streaminganbieter "weitere Staffeln" hinzufügen werde.

Aufregende fünfte Staffel

Das Serienfinale der fünften Staffel strahlte der Streaminganbieter am Donnerstag (25. Juli) aus. "In diesem Jahr ging es definitiv darum, neues Leben in diese Welt zu bringen", fasste Kourtney Kardashian (45) die Staffel in einem Instagram-Clip zusammen. Sie brachte im November 2023 ihren und Travis Barkers (48) Sohn Rocky zur Welt.

Daneben sorgte vor allem Kris Jenner (68) für Schlagzeilen. Das Familienoberhaupt ließ sich ihre Eierstöcke und Gebärmutter wegen eines Tumors entfernen. Dieser stellte sich nach der Operation als gutartig heraus.

Seit 17 Jahren vor der Kamera

Die beliebte Reality-TV-Show, die die Kardashians und Jenners durch ihren glamourösen Alltag begleitet, startete im Jahr 2022. Zuvor hielt bereits die Serie "Keeping Up with the Kardashians" (2007-2021) 14 Jahre lang die Höhen und Tiefen in der Familie fest. Seitdem hat sich einiges geändert: Kylie Jenner (26) bekam zweimal Nachwuchs, Kendall Jenner (28) startete als Model durch und Kim Kardashian (43) etablierte sich als erfolgreiche Unternehmerin.