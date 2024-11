Jennifer Hudson (43) hat bei ihrem ersten Weihnachtsalbum, das im Oktober erschienen ist, ganz besondere Unterstützung erhalten. Wie sie gegenüber dem "People"-Magazin verriet, waren an "The Gift of Love" ihr Sohn und auch ihr Freund maßgeblich beteiligt.

"Er ist ein Weihnachtsfanatiker, genau wie ich"

Ihr Sohn David Daniel Otunga Jr. (15) habe etwa beim Namen des Albums geholfen. "Wir saßen am Kamin und schauten uns gemeinsam Weihnachtsfilme an. Er sagte sogar: 'Mama, dieses Lied hier ist mein Lieblingslied auf dem Weihnachtsalbum.' Und gab seine Meinung dazu ab." Das dürfte dem Teenager aber auch nicht schwergefallen sein, denn: "Er ist ein Weihnachtsfanatiker, genau wie ich. Er war bei der ganzen Sache sehr präsent." Für ihren Sohn findet die Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin noch weitere lobende Worte: "Er ist ermutigend, er hat mir geholfen, verschiedene Noten zu lernen." So sei der ganze Prozess "familienorientiert" gewesen.

Neben ihrem Sohn half auch ihr Partner bei der Erstellung des Albums. Rapper Common (52) nahm mit ihr zusammen den Song "Almost Christmas" auf. Darin würden sie ihre "musikalischen Welten zusammenschweißen", erklärte Hudson. "The Gift of Love" ist ihr erstes Weihnachtsalbum und markiert eine Rückkehr zur Musik. Zuletzt hatte sie 2021 "Respect" und 2014 "JHUD" veröffentlicht.

Wie sie selbst Weihnachten feiert, steht übrigens längst fest: Jennifer Hudson wird die Festtage zusammen mit ihrem Sohn wie jedes Jahr in ihrer Heimatstadt Chicago verbringen. "Wir nennen es 'zu Weihnachten einfliegen'", verriet die 43-Jährige. Dann stehen gemütliche Stunden auf dem Programm - und ihr Sohn überreiche gerne Geschenke. "Er ist ein Geber. Und so wurde er erzogen. Das ist die Tradition, die in ihm steckt. Er ist mir sehr ähnlich. Er liebt es, wenn alle zusammenkommen und gemeinsam zu Abend essen, eine gute Zeit miteinander verbringen und die Einheit in allem sehen."

Anfang 2024 machten sie ihre Beziehung öffentlich

Jennifer Hudson war bis 2017 mit dem ehemaligen Wrestler David Otunga (44) verlobt. Aus der Beziehung stammt ihr Sohn David. Im Jahr 2022 kamen Gerüchte auf, sie date Common. Im Januar 2024 bestätigte das Paar seine Liebe.