„The Final Chamber“: Hip-Hop-Legenden Wu-Tang Clan spielen 2026 zwei Konzerte in Deutschland

Die Hip-Hop-Ikonen von Wu-Tang Clan kommen im März 2026 mit ihrer Abschiedstour „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ auch nach Deutschland. Alles Wissenswerte dazu.
Wu-Tang-Clan-Fans aufgepasst! Es könnte das letzte Mal sein, dass die Band in ihrer jetzigen Besetzung gemeinsam auf einer großen Bühne steht. Nach mehr als 30 Jahren und einigen der größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten deutet der Wu-Tang Clan einem Bericht des Guardian zufolge nun ein mögliches Ende der Gruppe an. Mit ihrer Tour „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ gehen die Rap-Legenden im Frühjahr 2026 in Europa auf Abschiedstour. Und Deutschland ist mit zwei Shows dabei.