Touchdown Nummer 100 für Travis Kelce! Der Footballstar unterstrich den Meilenstein mit einer viralen Choreografie zu einem Taylor-Swift-Hit. Seine Verlobte jubelte ihm von einer Suite aus zu.
Travis Kelce (36) hat seinen 100. Touchdown mit einer ganz besonderen Tanzeinlage gefeiert. Den Meilenstein erreichte der Footballstar bei dem 28:7-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Washington Commanders. Ein Instagram-Clip zeigt Kelce, wie er von seinen Teamkollegen in Empfang genommen wird. Danach wendet er sich der Kamera zu, hüpft fröhlich und bewegt seine Arme auf und ab - eine Sequenz aus der viralen Tanzchoreografie zu Taylor Swifts (35) "The Fate of Ophelia".