Touchdown Nummer 100 für Travis Kelce! Der Footballstar unterstrich den Meilenstein mit einer viralen Choreografie zu einem Taylor-Swift-Hit. Seine Verlobte jubelte ihm von einer Suite aus zu.

Travis Kelce (36) hat seinen 100. Touchdown mit einer ganz besonderen Tanzeinlage gefeiert. Den Meilenstein erreichte der Footballstar bei dem 28:7-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Washington Commanders. Ein Instagram-Clip zeigt Kelce, wie er von seinen Teamkollegen in Empfang genommen wird. Danach wendet er sich der Kamera zu, hüpft fröhlich und bewegt seine Arme auf und ab - eine Sequenz aus der viralen Tanzchoreografie zu Taylor Swifts (35) "The Fate of Ophelia".

Swift konnte den Moment live aus einer VIP-Suite im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, verfolgen. Die Verlobte des Tight Ends war sichtlich begeistert: Sie jubelte, umarmte überglücklich Brittany Mahomes (30), die Ehefrau des Chiefs-Stars Patrick Mahomes (30), und tat sogar so, als würde sie wegen vor Freude ohnmächtig werden.

Taylor Swift und Travis Kelce unterstützen sich gegenseitig

Im September 2023 feuerte Taylor Swift erstmals ihren Partner live aus dem Stadion an. Seitdem ist sie ein regelmäßiger Gast bei den Spielen ihres Verlobten - und kann sich für den Sport begeistern. "Ich wurde zu einer Person, die durch die Gänge meines Hauses rannte und schrie: 'Wir haben Xavier Worthy gedraftet!'", erzählte sie im "New Heights"-Podcast von Travis und Jason Kelce (37) und gestand damit, dass sie nun ein Football-Fan ist.

Umgekehrt zeigt auch Travis Kelce seine Unterstützung für Swift. Er besuchte einige Konzerte ihrer "The Eras"-Tour und stand bei einer Show in London selbst im Mittelpunkt: Die Sängerin holte ihn im Juni 2024 bei einem Auftritt im Wembley Stadion für einen Outfitwechsel auf die Bühne. "Ich werde nie vergessen, wie ich auf einer Bühne vor gefühlt einer Million Menschen stand", erinnerte sich Kelce rund ein Jahr später im "New Heights"-Podcast daran zurück.