The Expendabelles: Weiblicher Ableger der Expendables kommt

Fast 15 Jahre, nachdem die Idee erstmals vorgestellt wurde: Ein weiblicher Ableger der "Expendables"-Reihe nimmt Gestalt an. Das steckt hinter "The Expendabelles".
Die "Expendables" um Sylvester Stallone (79) bekommen schlagkräftige Kolleginnen. Im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes gaben die Produktionsfirmen Eclectic Pictures und Hollywood Ventures Group bekannt, dass sie an einer "von Frauen getragenen Erweiterung" der "Expendables"-Reihe arbeiten. Das berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Der Arbeitstitel des Projekts lautet demnach "The Expendabelles".