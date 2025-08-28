The Eternal Sunshine Tour: Ariana Grande kündigt erste Tour nach sieben Jahren an

Popstar Ariana Grande hat für das kommende Jahr eine neue Tour angekündigt. Die "Eternal Sunshine Tour" wird die Sängerin nach Nordamerika und England führen. Weitere Termine dürften folgen.
Ariana Grande (32) wird im kommenden Sommer zum ersten Mal seit sieben Jahren auf Tour gehen. Das bestätigte die Sängerin, die zuletzt auch im Musical "Wicked" als Schauspielerin Erfolge feierte, auf Instagram. Der Post verrät die ersten 27 Konzertdaten in Nordamerika und England der "The Eternal Sunshine Tour". "Wir sehen uns im nächsten Jahr", schreibt Grande zu dem Post.