The Eras-Tour: Hamburg ist im Taylor-Swift-Fieber

1 Taylor Swift spielt am 23. und 24. Juli im Hamburger Volksparkstadion. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Nach ihrem Stopp in Gelsenkirchen ist Taylor Swift mit ihrer "The Eras"-Tour weiter nach Hamburg gezogen. Die Hansestadt empfängt den Weltstar mit einem großen Graffiti - und natürlich mit Regen.











Wo Taylor Swift (34) ist, rastet die Menge aus. Die Sängerin ist aktuell die größte Künstlerin unserer Zeit, mit ihrer "The Eras"-Tour bricht sie einen Rekord nach dem anderen. Nach den drei Konzertabenden in Gelsenkirchen ist der Weltstar nun nach Hamburg weitergezogen. Am 23. und am 24. Juli spielt sie hier im Volksparkstadion zwei ausverkaufte Konzerte vor je 50.000 Menschen. Die Hansestadt gibt alles, um sich für Swifts Anwesenheit im besten Licht zu präsentieren - da kann auch der klassische Hamburger Regen nichts ändern.