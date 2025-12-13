Taylor Swift hat auf ihrer rekordbrechenden "Eras Tour" Trauer und Triumph erlebt. Die ersten Folgen der Disney+-Dokuserie "The End of an Era" zeigen Taylor Swift mal weinend, mal verliebt. Auch die Konzertabsagen in Wien wegen Terrorgefahr werden Thema.

Mit ihrer "Eras Tour" war Taylor Swift (36) fast zwei Jahre unterwegs. Zwischen März 2023 und Dezember 2024 gab sie 149 Shows, die über zwei Milliarden US-Dollar einspielten. Die Geschichte der kommerziell erfolgreichsten Konzertreise aller Zeiten erzählt nun die Disney+-Dokuserie "The End of an Era". Am Freitag lieferten zwei erste Episoden Einblicke in Swifts Gefühlswelt und Privatleben.

Swift weint nach Messerattacke in Southport Besonders emotional wird Swift, als sie über die Messerattacke in Southport spricht. Ende Juli 2024 starben drei Kinder, nachdem ein Jugendlicher bei einem Taylor-Swift-Tanzworkshop mit einem Messer auf sie eingestochen hatte. Kurze Zeit nach dem Angriff traf sich Swift mit einigen der betroffenen Familien. Das war für den Popstar jedoch alles andere als leicht. "Ich werde heute Abend einige dieser Familien treffen und ein Popkonzert geben, wisst ihr?", sagt Swift weinend in der Doku. Ihre Tränen wolle sie dann zurückhalten. "Ich werde lächeln. Damit all das aus dem Weg ist, bevor ich auf die Bühne gehe", erklärt sie. An fünf Abenden spielte sie im Londoner Wembley Stadion.

Kurz vor dem ersten Konzert bricht Swift erneut in Tränen aus. "Ich weiß, dass du ihnen geholfen hast. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber ich weiß, dass du ihnen geholfen hast", versucht ihre Mutter Andrea (67) sie zu trösten.

Ihre Angst nach den Terrorplänen

Auch die Terrordrohung in Wien nahm die Sängerin mit. Swift hatte ihre drei Konzerte in der österreichischen Hauptstadt wegen eines geplanten Anschlags abgesagt. In der Doku erklärt sie vor der ersten London-Show im August 2024, das Gefühl zu haben, "als würde ich mich auf dünnem Eis bewegen. Auf dieser Tour sind mehrere sehr gewalttätige und beängstigende Dinge passiert." Zu den Wien-Absagen ergänzt sie: "Wir sind nur knapp einer Massaker-Situation entkommen. Und deshalb bin ich gerade total durcheinander."

Es sei eine "neue Herausforderung, ständig Angst zu haben, dass deinen Fans jederzeit etwas zustoßen könnte". Genau diese Angst wolle sie nach außen hin nicht zeigen. "Denn wenn man so etwas wie die Anführerin dieser Show ist, spüren die Menschen jede noch so kleine Veränderung in der eigenen Energie. Darauf muss man sich stark konzentrieren und sich immer wieder bewusst machen: Man ist bei der Eras Tour, alles ist in Ordnung", so Swift.

Liebevolles Telefonat zwischen Taylor Swift und Travis Kelce

Während die Dokuserie die traurigen Seiten der "Eras Tour" zeigt, lässt sie auch das Positive nicht aus. So ist Swifts Verlobter Travis Kelce (36) zwar nicht zu sehen, aber bei einem Telefonat vor einem Konzert in London zu hören. "Wie könnt ihr nur so gut sein? Ihr könnt einfach ein bisschen im Backstage-Raum proben und dann vor allen Leuten auftreten", schwärmt Kelce über seine Partnerin und ihre Crew. Swift gibt das Kompliment an den Footballspieler zurück. "Danke, dass du meinen Tag verschönert hast", freut sich Kelce über den Anruf. Auch Taylor Swift fühlt sich nach dem Telefonat offenbar besser. "Manche Leute bekommen eine Vitamininfusion, ich habe dieses Gespräch bekommen", scherzt sie.

Handgeschriebene Briefe für ihre Tour-Helfer

Swift schätzt nicht nur ihren Partner. Auch für ihr "Eras Tour"-Team ist sie dankbar. Nach der Tournee war bekannt geworden, dass sich die Sängerin mit einem Bonus von insgesamt 197 Millionen US-Dollar (umgerechnet 167,7 Millionen Euro) bei allen Beteiligten bedankte - von ihren Caterern bis hin zu den LKW-Fahrern. Die Dokuserie zeigt jetzt, dass sie nicht nur Boni verteilte, sondern ihren Helfern auch handgeschriebene Briefe überreichte. Aufnahmen zeigen, wie Swift mit Stift und Papier am Schreibtisch sitzt und die Briefe mit einem Wachsstempel versiegelt.

Wann erscheinen die nächsten Folgen?

Neben den ersten beiden Episoden der Dokuserie erschien am 12. Dezember auch der Konzertfilm "Eras Tour: The Final Show" bei Disney+. Die nächsten zwei Folgen der Serie sind ab dem 19. Dezember bei dem Streamingdienst abrufbar, die letzten folgen am 26. Dezember.