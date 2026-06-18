The Death of Robin Hood: Hugh Jackman als mürber König der Diebe

Ist die Geschichte des Königs der Diebe nicht allmählich auserzählt? Mitnichten, wie Hugh Jackman in "The Death of Robin Hood" eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Schon wieder landet die Geschichte über Robin Hood im Kino. Aber haben wir nicht langsam genug von seinem ewigen Zwist mit dem Sheriff von Nottingham? Ja und nein: Es stimmt zwar, dass der König der Diebe bereits mannigfach und in diversen Genres seine Treffsicherheit mit Pfeil und Bogen unter Beweis stellen durfte. In der Form, wie es Hugh Jackman (57) in "The Death of Robin Hood" (Kinostart am 18. Juni) tut, hat es das Publikum aber noch nie gesehen.