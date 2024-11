The Day of the Jackal: Thrillerserie mit Starbesetzung startet

"The Day of the Jackal"

1 Eddie Redmayne spielt in "The Day of the Jackal" einen Auftragsmörder, der zu den besten seines Fachs gehört. Foto: Marcell Piti/Sky Studios/Carnival

Oscarpreisträger Eddie Redmayne begeistert in "The Day of the Jackal" als eiskalter Profikiller, der durch ganz Europa gejagt wird. Alles zum Start der neuen Thrillerserie auf Sky und Wow.











Link kopiert



Am 7. November startet auf Sky und Wow die packende Thrillerserie "The Day of the Jackal" mit Oscarpreisträger Eddie Redmayne ("Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", 42) in der Hauptrolle. Es handelt sich um eine Neuadaption des legendären Romans "Der Schakal" von 1973 des Autors Frederick Forsyth (86), der hier ein behutsames, zeitgemäßes Update erhalten hat. Redmayne spielt in der zehnteiligen Serie einen Profikiller, der hochrangige Zielpersonen eliminiert - und dabei hartnäckig von einer MI6-Agentin verfolgt wird.