The-Damned-Gitarrist: Brian James ist gestorben

Er schrieb die erste britische Punk-Single "New Rose" und revolutionierte mit The Damned die Musikszene: Brian James ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Die Musikwelt trauert um einen ihrer Pioniere.

Brian James (1955-2025), Gründungsmitglied und Gitarrist der britischen Punk-Legende The Damned (seit 1976), ist im Alter von 70 Jahren verstorben. "Ich kann bestätigen, dass Brian gestern friedlich im Beisein seiner Familie von uns gegangen ist", teilte ein Sprecher des Plattenlabels Easy Action laut "Sky News" mit. Der Musiker war nicht nur Mitbegründer der einflussreichen Band, sondern schrieb auch die erste britische Punk-Single "New Rose" und prägte maßgeblich das Debütalbum "Damned Damned Damned" von 1977.

In einer Erklärung auf James' Facebook-Seite hieß es, er sei "einer der wahren Pioniere der Musik, Gitarrist, Songwriter und ein echter Gentleman" gewesen. "Mit seiner Frau Minna, Sohn Charlie und Schwiegertochter Alicia an seiner Seite, ist Brian am Donnerstag, den 6. März 2025, friedlich verstorben."

Captain Sensibles emotionaler Abschied

Raymond "Captain Sensible" Burns (70), Bassist und langjähriges Bandmitglied, erinnerte in einem bewegenden Instagram-Post an seinen verstorbenen Kollegen: "Der Riffmeister Brian ist gegangen. Obwohl es wirklich schrecklich ist, dass unser Freund uns genommen wurde, möchte ich lieber das Leben feiern... und was für ein Leben Brian James hatte!"

Burns betonte auch James' liebenswürdigen Charakter: "Und wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, was für ein absoluter Gentleman Brian war... Trotz gelegentlich ziemlich schrecklichen Verhaltens meinerseits, das er ertragen musste, hat er nie die Beherrschung mir gegenüber verloren - und wann immer wir uns in den folgenden Jahrzehnten trafen, haben wir einen Drink genommen und verdammt gut gelacht."

Meilensteine einer Musikkarriere

The Damned gehörten zu den Wegbereitern der Punk-Bewegung in Großbritannien. Sie unterstützten die Sex Pistols auf deren berüchtigter "Anarchy Tour" durch Großbritannien und tourten später mit T. Rex auf Marc Bolans letzter Tour vor dessen Tod.

Nach dem zweiten Album "Music For Pleasure" verließ James die Band und war Teil mehrerer Musikprojekte, darunter die kurzlebige Formation Tanz Der Youth und The Lords Of The New Church, die er mit dem amerikanischen Sänger Stiv Bators und Schlagzeuger Nick Turner gründete. In den folgenden Jahren arbeitete er mit The Dripping Lips zusammen, gründete die Brian James Gang und veröffentlichte Soloalben.

Reunion nach vier Jahrzehnten

2020 kündigten James und die ursprünglichen Damned-Mitglieder Dave Vanian, Christopher "Rat Scabies" Millar und Burns an, dass sie mehr als vier Jahrzehnte nach der Bandgründung wieder zusammenkommen würden. 2022 stand James mit der Gruppe auf der Bühne.

"Als BJ, Rat, DV und ich für die Original-Damned-Shows wieder zusammenkamen, war es in vielerlei Hinsicht magisch... dass wir wieder Freunde waren, aber auch, wie es uns gelang, unseren Garage-Punk-Sound von '76 vom ersten Akkord an wieder aufleben zu lassen", erinnerte sich Burns. "Wir waren alle dafür, es wieder zu tun... aber das wird jetzt leider nie mehr passieren."

Die Band will laut Burns beim Konzert am Samstag (8.3.) in São Paulo, Brasilien, ihrem verstorbenen Kollegen Tribut zollen: "The Damned werden ihren Auftritt (und einige seiner Songs) Brian James widmen - ohne den The Damned niemals existiert hätten."