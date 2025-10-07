The Cure kommen 2026 - wo sind die Konzerte in Deutschland?

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2022 werden The Cure wieder in Berlin auftreten. Die britische Band hat jetzt zwei Deutschlandkonzerte für das Jahr 2026 angekündigt.

Songs wie "Just Like Heaven", "A Forest" oder "Boys Don't Cry" sind legendär. Ihr letztes Album "Songs of a Lost World" erschien 2024. Jetzt haben The Cure rund um Frontmann Robert Smith (66) bekannt gegeben, im Sommer 2026 für zwei Konzerte in Deutschland Halt zu machen. Am 10. und 11. Juli nächsten Jahres treten sie in der Berliner Wuhlheide auf, heißt es unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Band.

The Cure seit fast 50 Jahren auf der Bühne Der reguläre Vorverkauf für die derzeit zwei angekündigten Deutschlandkonzerte beginnt am 17. Oktober um 10:00 Uhr. Konzertbeginn ist dann um 18:15 Uhr. Als Vorbands treten The Twilight Sad und Just Mustard auf.

Die britische Band The Cure feiert seit Beginn der 1980er-Jahre große Erfolge mit Alben wie "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me" oder "Disintegration" und den eingangs erwähnten Megahits. Derzeit befinden sich The Cure im 48. Jahr ihres Bandbestehens. Robert Smith hat im Dezember letzten Jahres ein neues Album angekündigt, den Nachfolger von "Songs of a Lost World", das in den USA Platz vier der Charts und in Deutschland Platz eins erreichte.

In der Berliner Wuhlheide wird Sänger und Gitarrist Smith im kommenden Jahr voraussichtlich mit Simon Gallup (Bass), Jason Cooper (Schlagzeug), Roger O'Donnell (Keyboard) und Reeves Gabrels (Gitarre) auf der Bühne stehen.