The Cure kommen 2026 - wo sind die Konzerte in Deutschland?

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2022 werden The Cure wieder in Berlin auftreten. Die britische Band hat jetzt zwei Deutschlandkonzerte für das Jahr 2026 angekündigt.
Songs wie "Just Like Heaven", "A Forest" oder "Boys Don't Cry" sind legendär. Ihr letztes Album "Songs of a Lost World" erschien 2024. Jetzt haben The Cure rund um Frontmann Robert Smith (66) bekannt gegeben, im Sommer 2026 für zwei Konzerte in Deutschland Halt zu machen. Am 10. und 11. Juli nächsten Jahres treten sie in der Berliner Wuhlheide auf, heißt es unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Band.