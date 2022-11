The Cure in Stuttgart

11 Robert Smith von The Cure am Montagabend in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

10 000 Fans feiern am Montagabend The Cure in der Stuttgarter Schleyerhalle.















In Wehmut und Weltschmerz getaucht erstrahlt die Schleyerhalle am Montagabend in wunderschönen dunklen Farben. The Cure spielen sich bei einem betörenden, über zweieinhalbstündigen Konzert quer durch ihr Gesamtwerk. Kaum einer der großen Songs, kaum einer der Hits fehlt. Die 10 000 Besucher bekommen Stücke wie „In between Days“, „A Forest“, „Friday I’m in love“ oder – als letzte Zugabe gegen 23:20 Uhr – „Boys don’t cry“ zu hören. Aber auch eher selten gespielte Lieder wie „The last Day of Summer“ bringt Robert Smith zusammen mit dem Bassisten Simon Gallup, dem Keyboarder Roger O’Donnell, den Gitarristen Reeves Gabrels und Perry Bamonte und Schlagzeuger Jason Cooper auf die Bühne.

Einige neue Songs im Programm

Die Band begeistert mit einer enormen Präsenz, die Songs werden auch von der Lichtregie perfekt atmosphärisch in Szene gesetzt. Das Schönste an dem Konzert ist aber letztlich, dass es nicht eine Best-of-Show ist, sondern neue Songs wie „Alone“ oder „A fragile things“ bereits wie Klassiker klingen. Deshalb geht man spät am Abend auch nicht wirklich wehmütig und vom Weltschmerz gebeugt nach Hause, sondern voller Vorfreude, weil Anfang kommenden Jahres mit „Songs of a lost World“ endlich wieder ein neues Album von The Cure erscheinen wird.

Die Setlist vom Konzert in Stuttgart

Hier die Liste aller Lieder, die The Cure am Montag in Stuttgart gespielt haben:

1. Alone

2. Pictures of you

3. Kyoto Song

4. A Night like this

5. Lovesong

6. And nothing is forever

7. The last Day of Summer

8. A fragile Thing

9. Burn

10. At Night

11. A Strange Day

12. Push

13. Play for Today

14. Shake Dog Shake

15. From the edge of the deep green Sea

16. Endsong

Zugaben 1

17. I can never say Goodbye

18. Want

19. Cold

20. Charlotte sometimes

21. A Forest

Zugaben 2

22. Lullaby

23. The walk

24. Friday I’m in Love

25. Close to me

26. In between Days

27. Just like Heaven

28. Boys don’t cry