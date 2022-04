1 Eine junge Kate Middleton, hier im Jahr 2005, wird in der sechsten Staffel von "The Crown" eine Rolle spielen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Die Netflix-Serie "The Crown" ist offenbar auf der Suche nach einer Schauspielerin, die die junge Kate Middleton porträtiert. Sie soll in der finalen Staffel der Serie eine Rolle spielen.















Link kopiert

Noch vor dem Start der fünften Staffel der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" laufen bereits die Vorbereitungen für die sechste und voraussichtlich letzte Staffel des royalen Dramas. Die Macher der Serie seien aktuell auf der Suche nach der Besetzung für die Rolle der jungen Kate Middleton (40), berichtet das US-Magazin "People".

Die wohl finale Staffel der beliebten Serie soll demnach in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren spielen. Kate werde allerdings nur in einer kleinen Nebenrolle in Erscheinung treten, werde momentan spekuliert. Der Beginn ihrer Beziehung mit Prinz William (39) an der St-Andrews-Universität in Schottland werde wahrscheinlich am Rande der Serie aufgegriffen.

Einen Monat zuvor habe es bereits einen Casting-Aufruf für junge Schauspieler für die Rollen von Prinz Harry (37) und Prinz William gegeben. Darin sei betont worden , dass keine Schauspielerfahrungen von Nöten seien und die Dreharbeiten für die Rollen im August dieses Jahres geplant seien.

Darum geht es in Staffel fünf von "The Crown"

Im November 2022 wird voraussichtlich die fünfte Staffel der Serie bei Netflix erscheinen. Diese werde sich Berichten zufolge auf die Zeit zwischen 1990 und 1997 konzentrieren. Besonders das Jahr 1992, das von Queen Elizabeth II. (95) als "annus horribilis" (lt. für "schreckliches Jahr") bezeichnet wurde, werde demnach eine größere Rolle spielen. In diesem Jahr brannte es im Windsor Castle und unter anderem auch die Ehekrise und anschließende Trennung von Prinz Charles (73) und Diana (1961-1997) machte Schlagzeilen.