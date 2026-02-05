„Eklig, absolut widerlich“: Die „The Crown“-Schauspielerin lebte mehrere Jahre lang mit Parasiten - ohne es zu wissen. In dieser Zeit sei sie sehr hungrig gewesen.
Die britische Schauspielerin Claire Foy hat eigenen Worten zufolge jahrelang mit Parasiten gelebt. „Ich hatte Parasiten. Eklig“, sagte die 41-Jährige, die vielen als Königin Elizabeth II. in der Netflix-Serie „The Crown“ bekannt ist, im Podcast „Table Manners“. „Ich habe ständig Gewicht verloren und wusste nicht, was los war“, schilderte Foy. „Ich dachte nur: Ich esse doch alles. Ich war so hungrig.“