The Crow-Premiere: Mit diesem Look sorgt FKA Twigs für Aufsehen

Künstlerin FKA Twigs weiß, wie sie mit ihren Looks die Blicke auf sich zieht. Das hat die 36-jährige Hauptdarstellerin von "The Crow" in New York bei der Premiere unter Beweis gestellt.

Künstlerin FKA Twigs (36) sorgt mit ihrem Auftreten gerne für Furore. Dabei machte auch ihr Outfit für die Premiere von "The Crow" in New York keine Ausnahme. Auf dem roten Teppich zog sie vor allem durch ihren gewagten Kopfschmuck die Blicke auf sich. Ihre Frisur machte ihr eigentlich schlichtes Kleid zu einem echten Eyecatcher-Look.

Die 36-Jährige, die in der Neuverfilmung von "The Crow" an der Seite von Bill Skarsgård (33) die Hauptrolle der Shelly Webster spielt, trug in New York ein schwarzes, enganliegendes Satinkleid mit schmalen Neckholder-Trägern. Als Accessoires hatte FKA Twigs dazu ein schlichtes braunes Lederarmband sowie eine schwarze Leder-Clutch kombiniert.

Ihre Haare trägt die Sängerin seit Monaten zur Hälfte als radikalen Buzz Cut, während sie am Hinterkopf ihre lange schwarze Mähne behalten hat. Diese extravagante Frisur verzierte sie für die "The Crow"-Premiere mit einem Haar-Accessoire, das aus drei nach vorne zulaufenden Spitzen bestand. Ihre verbliebenen Haare fielen ihr über den Hinterkopf geglättet über den Rücken. Ihr Gesicht war dazu mit golden schimmernden Make-up-Akzenten in Szene gesetzt.

Das macht den Film "The Crow" besonders

"The Crow" startet am Freitag in den US-amerikanischen Kinos. Die Neuverfilmung folgt 30 Jahre nach dem Film von 1994, in dem der bei einem tragischen Unfall verstorbene Brandon Lee die Hauptrolle spielte. Er kam 1993 während der Dreharbeiten im Alter von nur 28 Jahren am Set des Films ums Leben. Er wurde von einer echten Kugel aus einer falsch präparierten Waffe getroffen. Die Filme basieren auf dem gleichnamigen Graphic Novel von James O'Barr (64) aus dem Jahr 1989.

In dem Film spielen Twigs und Skarsgård Shelly Webster und Eric Daven, Seelenverwandte, die "brutal ermordet werden, als die Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit sie einholen", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe zum Film. "Als sich die Chance bietet, seine wahre Liebe durch Selbstaufopferung zu retten, macht sich Eric auf, um gnadenlose Rache an den Mördern zu nehmen. Dabei durchquert er die Welten der Lebenden und der Toten, um das Falsche wieder in Ordnung zu bringen." In Deutschland wird es den Film ab dem 12. September im Kino zu sehen geben.