The Connection ab 25. September: Matthias Opdenhövel: Auch diese Quiz-Shows hat er schon moderiert

Egal ob große Samstagabend-Unterhaltungsshows oder Sportformate: Matthias Opdenhövel beherrscht viele TV-Genres. Eines seiner liebsten aber scheinen Quiz-Sendungen zu sein.
Am 25. September startet die neue Quiz-Sendung "The Connection" (donnerstags, 20:15 Uhr, Sat.1 und Joyn). Dabei müssen die Kandidaten Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. In jeder der zunächst geplanten sieben Ausgaben können 25.000 Euro gewonnen werden. Zuschauer haben via Joyn die Chance, ebenfalls zu rätseln. Moderiert wird das neue Quiz von einem bekannten TV-Gesicht: Matthias Opdenhövel (55). Der gebürtige Detmolder kann damit eine weitere Sendung seinem umfangreichen Repertoire hinzufügen.