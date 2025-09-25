The Connection ab 25. September: Matthias Opdenhövel: Auch diese Quiz-Shows hat er schon moderiert

Am 25. September startet die neue Quiz-Sendung "The Connection" (donnerstags, 20:15 Uhr, Sat.1 und Joyn). Dabei müssen die Kandidaten Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. In jeder der zunächst geplanten sieben Ausgaben können 25.000 Euro gewonnen werden. Zuschauer haben via Joyn die Chance, ebenfalls zu rätseln. Moderiert wird das neue Quiz von einem bekannten TV-Gesicht: Matthias Opdenhövel (55). Der gebürtige Detmolder kann damit eine weitere Sendung seinem umfangreichen Repertoire hinzufügen.

Von VIVA zum TV-Tausendsassa Denn Opdenhövel hat im Laufe seiner rund 30-jährigen Karriere ein beachtliches Pensum auf dem Bildschirm hingelegt und sich zu einem der bekanntesten Moderatoren im deutschen TV entwickelt. Begonnen hat seine erfolgreiche Laufbahn einst beim Musiksender VIVA - wo auch viele andere prominente Kollegen wie Janin Ullmann, Oliver Pocher und Gülcan Kamps starteten. Von 1993 bis 1997 war Opdenhövel dort in diversen Sendungen zu sehen.

Danach folgte ein wahrer Streifzug durch die Fernsehlandschaft. Von ARD bis RTZzwei, von Musik über Spielshows bis hin zu Sportsendungen hat "Opdi" auf den unterschiedlichsten Sendern alle möglichen Formate präsentiert. An der Seite von Stefan Raab (58), den er bereits aus seiner VIVA-Zeit kannte, wurde er ab 2006 zum erfolgreichen ProSieben-Gesicht. So moderierte er von 2006 bis 2011 das Erfolgsformat "Schlag den Raab", 2010 "Schlag den Star" und weitere Shows des Kult-Fernsehmachers - darunter die "TV total Wok-WM" und das "TV total Turmspringen".

Drittes Donnerstagabend-Quiz für Sat.1

In vielen Raab-Sendungen sind auch Quiz-Elemente enthalten, was Opdenhövel besonders Freude zu bereiten scheint. Denn in seiner Karriere hat er immer wieder Quiz-Sendungen und Spielshows präsentiert. Von 1999 bis 2001 führte er bei Vox durch das Musikquiz "Hast Du Töne?", bei dem Lieder erraten werden müssen. 2024 legte Sat.1 die Sendung mit Opdenhövel neu auf. 2003 und 2004 sammelte er in der täglichen Sat.1-Ratesendung "Die Quiz Show" weitere Quiz-Erfahrung. Im Ersten präsentierte er ab 2016 das wöchentliche Quiz "Rate mal, wie alt ich bin".

Mit "The Floor" startete 2024 in Sat.1 ein Quiz, wo die Teilnehmer auf einem Boden mit 100 Quadraten gegeneinander antreten. Jedes Quadrat repräsentiert ein Wissensgebiet. Nach "The Floor" und "Hast Du Töne?" ist "The Connection" nun bereits die dritte Quizshow, die Matthias Opdenhövel donnerstags für den Privatsender moderieren wird.

Opdenhövel als "wichtiger Vertrauensmann"

Der Sendergruppe wird er vorerst treu bleiben: ProSiebenSat.1 teilte im April 2024 mit, dass der Exklusiv-Vertrag mit dem Moderator um mehrere Jahre verlängert wird. "Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Große Show, Sport, Quiz und Fußball - Matthias Opdenhövel ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein wichtiger Vertrauensmann, den sie gerne in ihre Wohnzimmer oder auf ihr Smartphone einladen", betonte Chief Content Officer Henrik Pabst damals.