The Comeback: Lisa Kudrow kehrt mit letzter Staffel zurück

Rund 20 Jahre nach der Erstausstrahlung kehrt "Friends"-Star Lisa Kudrow noch einmal mit ihrer Serie "The Comeback" auf die Bildschirme zurück. Die dritte Staffel soll gleichzeitig auch die letzte sein.
Im März kehrt Lisa Kudrow (62) auf den heimischen Fernseher zurück. Sie ist in der dritten und letzten Staffel von "The Comeback" zu sehen - einer HBO-Serie, die den "Friends"-Star nun schon seit rund zwei Jahrzehnten sporadisch begleitet. Zum Cast gehören neben Kudrow, die zusammen mit Michael Patrick King (71) auch Schöpferin der Serie ist, unter anderem Dan Bucatinsky, Laura Silverman sowie Damian Young.