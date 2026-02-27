The Comeback: Lisa Kudrow kehrt mit letzter Staffel zurück

Rund 20 Jahre nach der Erstausstrahlung kehrt "Friends"-Star Lisa Kudrow noch einmal mit ihrer Serie "The Comeback" auf die Bildschirme zurück. Die dritte Staffel soll gleichzeitig auch die letzte sein.

Im März kehrt Lisa Kudrow (62) auf den heimischen Fernseher zurück. Sie ist in der dritten und letzten Staffel von "The Comeback" zu sehen - einer HBO-Serie, die den "Friends"-Star nun schon seit rund zwei Jahrzehnten sporadisch begleitet. Zum Cast gehören neben Kudrow, die zusammen mit Michael Patrick King (71) auch Schöpferin der Serie ist, unter anderem Dan Bucatinsky, Laura Silverman sowie Damian Young.

"The Comeback" beginnt mit der Story des Fernsehstarlets Valerie Cherish (Kudrow), das eine Rolle in einer neuen Sitcom ergattern möchte und deshalb für ein Reality-Format von Kameras begleitet wird. In der neuen Staffel wird Cherish offenbar zur leitenden Produzentin, wie ein neuer Trailer andeutet. Thematisiert wird ganz aktuell etwa auch die voranschreitende Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Branche. Valerie Cherish muss sich nicht mit "Arschloch-Autoren" herumschlagen, wie es im Trailer heißt. Die Drehbücher stammen von der KI.

Ungewöhnliche Geschichte der Serie

Das Ungewöhnliche an der Serie ist vor allem, dass es rund 20 Jahre gedauert hat, bis in Kürze die dritte Staffel erscheinen wird, die laut HBO und Warner Bros. Discovery auch die letzte sein wird. Die erste Staffel war im Sommer 2005 erstmals in den USA ausgestrahlt worden. Mit einer zweiten Staffel feierte "The Comeback" im US-Fernsehen etwas mehr als neun Jahre später seine Rückkehr. Ein weiteres Comeback steht jetzt Ende März an, wenn die dritte Staffel erscheint.

In Deutschland ist das Ganze auf verschiedene Weisen zu sehen. Zum einen zeigen Sky und der Streamingdienst Wow ab dem 23. März die neue "The Comeback"-Staffel. Ab dem 27. März wird die Serie zudem linear auf Sky Atlantic zu sehen sein, wie mitgeteilt wird. Neue Folgen der achtteiligen Staffel erscheinen wöchentlich. Zum anderen gibt es die Episoden auch beim kürzlich gestarteten Streamingdienst HBO Max ab dem 23. März.