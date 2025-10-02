Die Geschichte von Jesus kommt als Horrorfilm in die Kinos. In "The Carpenter's Son" schlüpft Nicolas Cage in die Rolle des Josef. "A Quiet Place"-Star Noah Jupe wird als Jesus zu sehen sein. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Kann ein Film über Jesus mit Grusel-Elementen funktionieren? Das wird sich am 14. November zeigen, wenn der Horror-Streifen "The Carpenter's Son" in den US-Kinos anläuft. Darin ist der Oscarpreisträger Nicolas Cage (61) als biblische Figur Josef zu sehen. Nun ist auch der erste Trailer online.

"A Quiet Place"-Star Noah Jupe (20) und Musikerin FKA Twigs (37) schlüpfen jeweils in die Rollen von Jesus und Maria. Isla Johnston (18) verkörpert Satan. Lotfy Nathan (36) zeichnet für Drehbuch und Regie verantwortlich. Ein deutscher Starttermin ist noch unbekannt.

Der Film erzählt die Geschichte von Josef, Maria und Jesus, die sich nach Jahren der Bedrohung in einem Dorf niederlassen. Der Frieden währt nicht lange, als eine mysteriöse Person auf Jesus trifft. Sie verleitet ihn dazu, die strengen Regeln seines gläubigen Vaters zu missachten. Als brutale und unerklärliche Ereignisse eintreten und Jesus schreckliche Visionen der Zukunft heimsuchen, erkennt Josef, dass eine dämonische Macht am Werk ist.

Vielbeschäftigter Cage

Nicolas Cage gehört offenbar nicht zu der Sorte Schauspieler, die sich lange ausruhen. Er steht aktuell auch für den Kriegsfilm "Fortitude" vor der Kamera.

Die Filmbiografie "Madden" soll 2026 in den Kinos anlaufen. Darin spielt er die NFL-Legende John Madden. Darüber hinaus könnte Cage angeblich eine der Hauptrollen in der neuen Staffel von "True Detective" übernehmen.