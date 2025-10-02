Die Geschichte von Jesus kommt als Horrorfilm in die Kinos. In "The Carpenter's Son" schlüpft Nicolas Cage in die Rolle des Josef. "A Quiet Place"-Star Noah Jupe wird als Jesus zu sehen sein. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht.
Kann ein Film über Jesus mit Grusel-Elementen funktionieren? Das wird sich am 14. November zeigen, wenn der Horror-Streifen "The Carpenter's Son" in den US-Kinos anläuft. Darin ist der Oscarpreisträger Nicolas Cage (61) als biblische Figur Josef zu sehen. Nun ist auch der erste Trailer online.