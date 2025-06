The Boys-Spin-off Gen V: Der Starttermin für die zweite Staffel steht

1 Jaz Sinclair als Marie Moreau in Staffel eins von "Gen V". Foto: Amazon Studios

Amazons Streamingdienst Prime Video hat den Starttermin für die zweite Staffel des "The Boys"-Spin-offs "Gen V" bekannt gegeben. Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden: In etwa drei Monaten gibt es die ersten Folgen.











Nur noch wenige Monate bis zur neuen Staffel von "Gen V": Der "The Boys"-Ableger geht ab dem 17. September in die zweite Runde, wie Amazons Streamingdienst Prime Video mitteilt. Dann werden die ersten drei Folgen zu sehen sein. Weitere Episoden werden wöchentlich veröffentlicht. Das Finale steht am 22. Oktober an. Zur Verkündung des Startdatums veröffentlicht Prime Video auch einen Teaser-Trailer.