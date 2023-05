15 Das Ehepaar Esra und Ergül Bozkurt vor seinem Geschäft The Box in der Hirschstraße in Stuttgart Foto: Erdem Gökalp

Erst kürzlich haben sie einen Luxus-Sneaker-Store in Stuttgart eröffnet. Seitdem wurde bei den Bozkurts zweimal eingebrochen. Was macht das Geschäft mit Luxusschuhen von Designern wie Kanye West so ungewöhnlich?









Ergül Bozkurt und seine Frau Esra stehen am Morgen des 13. August in ihrem Schuhgeschäft in der Hirschstraße in Stuttgart buchstäblich vor den Scherben ihrer Existenz. Bei dem Einbruch, der in der Nacht zuvor stattgefunden haben muss, wurden 150 Paar Schuhe gestohlen. Das hört sich zunächst nicht nach viel an. Aber der Schaden, der dabei entstanden ist, liegt bei 111 000 Euro.