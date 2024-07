The BossHoss und Kiefer Sutherland in Winterbach: Die lange Nacht der echten Kerle

The BossHoss und Kiefer Sutherland in Winterbach

1 Die Großstadtcowboys Alec „Boss Burns“ Völkel(links) und Sascha „Hoss Power“ Vollmer mit ihren Bandkollegen treiben bei ihrer mehr als zweistündigen Show die Fans in Winterbach zur Ekstase. Foto: Eva Herschmann

Beim Winterbacher Zeltspektakel legt Kiefer Sutherland als Special Guest bombastisch einen vor, und die Cowboys von The BossHoss hauen dann noch einen drauf. Fast 4000 Fans feiern eine große Party mit mächtig viel Feuer unter dem Zeltdach.











Es war ein heißer Abend, im wahren Wortsinn, und das nicht nur, weil der Sommer, zumindest bis zum Sonnenuntergang, mal wieder Temperaturen lieferte, die von ihm erwartet werden. Auch im mit fast 4000 Fans gefüllten Zelt in Winterbach stiegen die Temperaturen am Mittwoch. Kiefer Sutherland, weithin bekannt als kongenialer Schauspieler, Golden-Globe- und Emmy-Gewinner, bewies beim Zeltspektakel, dass er als Musiker ebenso gut ist, und anschließend gab es mächtig Feuer mit den Cowboys von The BossHoss.