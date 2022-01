1 Temura Morrison als Boba Fett, Ming-Na Wen als Fennec Shand Foto: imago images/Picturelux/Francois Duhamel

In der Serie „The Book of Boba Fett“ rückt Disney einen weiteren „Star Wars“-Kopfgeldjäger ins Zentrum. Ob Luke Skywalker und Han Solo auftauchen, bleibt weiter offen.















Disney baut die Welt von „Star Wars“-Imperium stetig aus, am 29. Dezember 2021 ist auf Disney+ die Serie „The Book of Boba Fett“ an den Start gegangen. Nach „The Mandalorian“ ist dies bereits die zweite Produktion, die sich einem Kopfgeldjäger widmet. Im zweiten Film „Das Imperium schlägt zurück“ (1980) ist es Boba Fett, der den Weltraum-Cowboy Han Solo an den Gangster Jabba the Hutt ausliefert. Ansonsten spielte er in der Ur-Trilogie eine sehr kleine Nebenrolle – und wurde vermeintlich von einem Monster verschlungen.

Wie viele Folgen hat die erste Staffel?

Von der Star Wars-Serie "The Book of Boba Fett" wurden bislang sieben Episoden gedreht. Fünf Folgen sind aktuell auf Disney+ verfügbar:

Kapitel 1: Der Fremde

Der Fremde Kapitel 2 : Die Stämme von Tatooine

: Die Stämme von Tatooine Kapitel 3: Die Straßen von Mos Espa

Die Straßen von Mos Espa Kapitel 4: Der Sturm zieht auf

Der Sturm zieht auf Kapitel 5: Die Rückkehr des Mandalorianers

Wird Han Solo noch auftauchen?

Die Serie setzt genau dort an, erklärt zunächst Boba Fetts wundersames Überleben und wartet dann mit einigen Überraschungen auf – neben alten Bekannten treten auch neue Figuren auf, die das „Star Wars“-Universum bereichern. Wer nicht spoilern will, darf an dieser Stelle nicht mehr verraten. Nach den ersten fünf von insgesamt sieben Folgen der ersten Staffel hoffen die Fans weiter darauf, dass Mark Hamill als Luke Skywalker und Harrison Ford als Han Solo ebenfalls noch auftauchen, jeweils digital verjüngt.

Der Showrunner Jon Favreau („Iron Man“) hat alle sieben Episoden selbst verfasst. Disney scheint mit den Zuschauerzahlen zufrieden zu sein – es wäre eine Überraschung, wenn es keine zweite Staffel gäbe.