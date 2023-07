Einen neuen Blick wagt der Regisseur Christoph Biermeier mit der Esslinger Landesbühne auf das Stück „The Black Rider“ von Robert Wilson und Tom Waits auf dem Kesslerplatz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Von seiner Zeit als Intendant der Freilichtspiele Schwäbisch Hall mit der steilen Kirchentreppe ist Christoph Biermeier nicht ganz einfache Spielorte gewohnt. Auf dem Kesslerplatz an der Esslinger Stadtkirche hat er jetzt mit dem Ensemble der Esslinger Landesbühne „The Black Rider – The Casting of the Magic Bullets“ inszeniert. Das Stück um die magische Kraft der Munition und den Pakt mit dem Bösen hat am Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr Premiere.