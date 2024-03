Wer ist raus? (Folge 9)

In der Sat.1-Abnehmshow wird wieder um ein leichteres und gesünderes Leben gekämpft. Welche Kandidaten in der 16. Staffel dabei sind, wo man die Show sehen kann – und wer in der jüngsten Folge gehen musste.

In der neuen Staffel von „The Biggest Loser – Leben leicht gemacht“ leben in diesem Jahr 16 übergewichtige Kandidaten und Kandidatinnen in einem Camp auf der griechischen Insel Naxos zusammen. Sie kämpfen darum, am Ende der Sat.1-Abnehmshow das meiste Gewicht verloren zu haben. Hilfe bekommen sie dabei von den beiden Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin.

Die mittlerweile 16. Staffel startete am 8. Januar um 20:15 Uhr in Sat.1 oder beim Streamingdienst Joyn. Nach und nach müssen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten die Sendung vorzeitig verlassen. In der jüngsten Folge am Montag, 4. März, mussten zwei Kandidaten gehen - Betty und Maike.

„The Biggest Loser“ 2024: Folge 9

Die beiden Kandidateninnen mussten die Show verlassen - und stehen somit nicht im Finale von "The Biggest Loser" 2024. Im Halbfinale kämpfte jeder im Einzel-Modus: Schließlich müssen die neuen Verhaltensweisen auch nach der Zeit im Camp selbstständig umgesetzt werden. Die "Ring-dich-durch-Challenge: Wie du mir, so ich dir" hat von allen maximale Ausdauer verlangt.

Bei Maike aus Essen war es dann am Ende denkbar knapp. Die Kandidatin aus Tem Rot lag mit einem Gewichtsverlust von -3,9 kg nur wenige Prozent - und zwar 0,08 - hinter Kandidat Giulio aus Langenfeld. Verabschieden musste sich auch Betty aus Team Grün. Sie verlor in dieser Woche nur -1,6 kg. Bei ihr flossen Tränen zum Abschied, Coach Ramin sprach ihr dennoch gut zu und sagte, sie habe eine fantastische Reise hingelegt.

„The Biggest Loser“ 2024: Wer steht im Finale?

Nach einer nervenaufreibenden Woche stehen somit folgende Kandidatinnen und Kandidaten im großen Finale von "The Biggest Loser" 2024:

Giulio aus Langenfeld (30) - Team Rot

Lisa aus Nonnweiler (23) - Team Rot

Lukas aus Lippstadt (23) - Team Grün

Nadine aus Wülfrath (35) - Team Grün

Wie sich die vier Finalisten am Ende schlagen, kann man am 11. März 2024, um 20:15 Uhr in Sat. 1 sowie auf Joyn sehen.

„The Biggest Loser“ 2024: Wer ist schon raus?

Bislang verlassen mussten die Show folgende Kandidaten:

Jan (37) aus Hohenschäftlarn (Bayern); Startgewicht: 135,6 Kilo ( Folge 1)

Phillip (21) aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt); Startgewicht: 162,9 Kilo (Folge 1)

Deniz (29) aus Köln (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 141,5 Kilo (Folge 2)

Michel (56) aus Buchen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 133,6 Kilo (Folge 3)

Vico (32) aus Bielefeld (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 163,2 Kilo (Folge 4)

Marc (34) aus Bochum (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 126,2 Kilo ( Folge 4)

Torben (38) aus Tornesch (Schleswig-Holstein); Startgewicht: 160,8 Kilo (freiwillig Folge 5)

Torsten (43) aus Villingen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 168,2 Kilo (Folge 5)

Martin (19) aus Stegersbach (Österreich); Startgewicht: 119,5 Kilo (Folge 6)

Maja (25) aus Göttingen (Niedersachsen); Startgewicht: 156,2 Kilo (Folge 7)

Dominik (28) aus Wien (Österreich); Startgewicht: 153,5 Kilo (Folge 8)

Fabienne (27) aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 139,0 Kilo (Folge 8)

Maike (29) aus Essen (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht:144,4 Kilo (Folge 9)

Betty (57) aus Lemberg (Rheinland-Pfalz); Startgewicht: 126,2 Kilo (Folge 9)

„The Biggest Loser“ 2024: Welche Kandidaten sind dabei?

Wie in jedem Jahr sind die Teilnehmer von „The Biggest Loser“ in zwei Teams eingeteilt. Eine Übersicht aller Teilnehmer der Abnehmshow:

Team Rot: Dr. Christine Theiss

Ihr Team startet mit einem Gruppen-Gesamtgewicht von 1.267,8 Kilogramm. Die Kandidaten sind folgende:

Marc (34) aus Bochum (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 126,2 Kilo

Fabienne (27) aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 139,0 Kilo

Lisa (27) aus Nonnweiler (Saarland); Startgewicht: 129,1 Kilo

Maike (29) aus Essen (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht:144,4 Kilo

Martin (19) aus Stegersbach (Österreich); Startgewicht: 119,5 Kilo

Michel (55) aus Buchen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 133,6 Kilo

Vico (32) aus Bielefeld (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 163,2 Kilo

Giulio (30) aus Langenfeld (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 177,2 Kilo (Rückkehrer aus 2023)

Jan (37) aus Hohenschäftlarn (Bayern); Startgewicht: 135,6 Kilo

Team Grün: Ramin Abtin

Sein Team startet mit einem Gruppen-Gesamtgewicht von 1.355,9 Kilo. Die Kandidaten sind folgende:

Betty (57) aus Lemberg (Rheinland-Pfalz); Startgewicht: 126,2 Kilo

Deniz (29) aus Köln (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 141,5 Kilo

Lukas (23) aus Lippstadt (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 166,1 Kilo

Maja (25) aus Göttingen (Niedersachsen); Startgewicht: 156,2 Kilo

Nadine (35) aus Wülfrath (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 123,2 Kilo

Dominik (28) aus Wien (Österreich); Startgewicht: 153,5 Kilo

Torben (38) aus Tornesch (Schleswig-Holstein); Startgewicht: 160,8 Kilo

Torsten (43) aus Villingen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 165,5 Kilo (Rückkehrer aus 2023)

Phillip (21) aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt); Startgewicht: 162,9 Kilo

„The Biggest Loser“: Wer sind die Coaches?

Auch in diesem Jahr werden die Kandidatinnen und Kandidaten wieder von den zwei Proficoaches trainiert. In Staffel 16 der Show sind das der ehemalige Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin und die Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss. Die ehemalige Trainerin Sigrid Ilumaa ist nicht mehr mit dabei. Abtin und Theiss moderieren die Show gleichzeitig auch.

„The Biggest Loser“ 2024: Wie sind die Sendetermine?

Die Show läuft immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1. Die Sendetermine 2024 in der Übersicht:

Folge 1: Montag, 8. Januar 2024

Folge 2: Montag, 15. Januar 2024

Folge 3: Montag, 22. Januar 2024

Folge 4: Montag, 29. Januar 2024

Folge 5: Montag, 5. Februar 2024

Folge 6: Montag, 12. Februar 2024

Folge 7: Montag, 19. Februar 2024

Folge 8: Montag, 26. Februar 2024

Folge 9: Montag, 4. März 2024

Folge 10: Montag, 11. März 2024

„The Biggest Loser“ 2024: Um was geht es in der Show?

Bei „The Biggest Loser“ treten übergewichtige Kandidatinnen und Kandidaten in zwei Teams gegeneinander an. Ziel ist es, ihr Gewicht zu reduzieren und so ein neues Leben zu beginnen. Für eine bestimmte Zeit müssen sie deswegen ihre Ernährung umstellen und jede Woche in sportlichen Challenges an ihre Schmerzgrenzen gehen. Hilfe bekommen sie von zwei Coaches.

Am Ende jeder Folge müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auf die Waage, wer am wenigsten abgenommen hat, muss die Show verlassen. Das Preisgeld der Show beträgt 50.000 Euro.

Wer eine Folge der Abnehmshow verpasst hat, kann diese auf sat1.de und beim Streamingdienst Joyn nachschauen. Dort findet man auch ganze Folgen der vorherigen Staffeln.