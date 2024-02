Wer ist raus? (Folge 7)

1 Die Coaches in diesem Jahr: Die beiden ehemaligen Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss. Foto: © Seven.One / Julian Essink/Julian Essink

In der Sat.1-Abnehmshow wird wieder um ein leichteres und gesünderes Leben gekämpft. Welche Kandidaten in der 16. Staffel dabei sind, wo man die Show sehen kann – und wer in der jüngsten Folge gehen musste.











In der neuen Staffel von „The Biggest Loser – Leben leicht gemacht“ leben in diesem Jahr 16 übergewichtige Kandidaten und Kandidatinnen in einem Camp auf der griechischen Insel Naxos zusammen. Sie kämpfen darum, am Ende der Sat.1-Abnehmshow das meiste Gewicht verloren zu haben. Hilfe bekommen sie dabei von den beiden Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin.