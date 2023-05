1 Patrick (links) und Fabian Galle heute und im Sommer 2021 (rechts) Foto: privat

Patrick Galle aus Plüderhausen ist der Sieger der aktuellen Staffel der Abnehm-Show „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Er hat 94 Kilogramm abgenommen. Sein Zwillingsbruder Fabian verlor rund 70 Kilo.









Rund fünf Kilogramm hat der Sieger seit dem letzten Dreh für das Staffelfinale von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ Ende Februar zugenommen. „Aber das war klar, das haben alle gesagt, dass das so sein wird“, sagt Patrick Galle mit einem Augenzwinkern. Von seinem alten Gewicht ist der 25-Jährige aus Plüderhausen dennoch weit entfernt. Bei der bekanntesten Abnehm-Show im deutschen Fernsehen hat er in sechs Monaten sein Gewicht nahezu halbiert. 94 Kilo hatte er abgenommen, wog am Ende statt 191,4 Kilogramm nur noch 97 – und hat 50 000 Euro Siegergeld bekommen. Auch sein Zwillingsbruder Fabian hat vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern Pfunde verloren, brachte bei seinem Ausscheiden statt 171,8 Kilogramm nur noch knapp 96 Kilo auf die Waage.