Ab Sonntag (12. Januar) starten 14 Kandidatinnen und Kandidaten bei "The Biggest Loser" ihre persönliche Abnehmreise. In der Sat.1-Show wollen die Teilnehmer an ihren Körpern arbeiten und Gewicht verlieren. Gemeinsam starten sie in der 17. Staffel mit einem Gewicht von knapp 2.000 Kilo, wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht.